Natur-Erlebniszentrum im Harz Ökogarten in Quedlinburg: Verein will ein Backsteinhaus retten

Am Ökogarten in Quedlinburg soll ein Erlebniszentrum für Natur-, Umweltbildung und Freizeit errichtet werden. Dafür will der Trägerverein ein Backsteinhaus sanieren und umbauen. Was zu tun ist, mit welchen Kosten gerechnet wird und wann die Arbeiten starten.