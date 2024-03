Aus einer Bungalowsiedlung in Meisdorf wurde ein kleines Wohngebiet. Die idyllische Lage wird abends zum Problem: Es gibt kaum Beleuchtung, die Wege holprig. Wann will die Stadt diesen Zustand ändern?

Ohne Taschenlampe geht nichts - dieses Wohngebiet in Falkenstein bleibt unbeleuchtet

Bessere Straße, mehr Laternen: Wann die Petersberger Trift in Meisdorf in dieser Hinsicht verbessert wird, steht noch nicht fest.

Meisdorf/MZ. - Eine idyllische Wohnlage ist nicht immer komfortabel: Wer in der Petersberger Trift in Meisdorf im Dunkeln unterwegs ist, sollte eine Taschenlampe dabei haben. Der Weg ins kleine Wohngebiet ist uneben und schlecht beleuchtet. Nur in der Nähe des Golfplatzes nicht, denn die Betreiber sorgen dafür, dass Clubmitglieder und Gäste sicher unterwegs sind. Ist jedoch der Club geschlossen, gehen im wahrsten Sinne die Lichter aus.