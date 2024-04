„Harzer Schlemmerbaude“ in Neudorf ist geschlossen Nicole Schumacher übernimmt die Gaststätte im Bahnhof in Harzgerode

Mit der „Harzer Schlemmerbaude“ in Neudorf hat alles angefangen. Jetzt übernimmt Nicole Schumacher die Gaststätte im Bahnhof in Harzgerode. Was sie dort vorhat.