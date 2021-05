Neuzugang in der Lindenstraße

Quedlinburg - Erster Neuzugang beim Quedlinburger SV. Dominik Keber wechselt vom Landesligisten Ummendorf in die Lindenstraße. Für den neuen (alten) Trainer Ingo Vandreike ist Keber kein Unbekannter. Der 26-Jährige offensive Mittelfeldmann spielte bereits unter Vandreike 18 Mal in der Landesliga, ehe er 2017 nach Ummendorf gewechselt war.

Dort gelang ihm 2019 der Aufstieg aus der Landesklasse 3 in die Landesliga Nord. Seine Laufbahn im Männerbereich begann 2013 bei Fortuna Halberstadt in der Harzoberliga. Seitdem finden sich in seiner Vita 185 Spiele und 77 Treffer. Deshalb ist Quedlinburger Abteilungsleiter René Hamann überzeugt, „dass Dominik so manche Abwehr unserer Liga vor Probleme stellen wird.“ Hamann und Trainer Vandreike haben in der vergangenen Woche Gespräche mit fast allen Spielern geführt. Es sei aber noch zu früh, Ergebnisse zu nennen. In jedem Fall wollen sich die Quedlinburger noch punktuell verstärken. (mz)