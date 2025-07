Mit dem Wohnbaugebiet „Mühlenblick“ in Thales Ortsteil Warnstedt geht es nicht voran. Was der Investor aus Berlin bislang probiert hat. Und welchen anderen Hoffnungsschimmer es gibt.

Gras und Wildblumen schießen auf den unbebauten Flächen in die Höhe: Das Wohnbaugebiet „Mühlenblick“ in Warnstedt kommt nicht in Schwung.

Warnstedt/MZ. - Gut 500 Meter Asphaltstraßen, die einen unförmigen Ring und drei Sackgässchen in Richtung Mühle bilden. Dazu mehrere LED-Straßenlaternen und Gullys, durch die das Regenwasser abfließt: Die nötige Infrastruktur für das Wohngebiet „Mühlenblick“ in Warnstedt ist längst geschaffen. Doch bislang stehen kaum Gebäude an den Straßen. Vielmehr schießt zwischen diesen, auf den leeren Flächen, das Gras in die Höhe. Das Projekt kommt einfach nicht in Schwung.