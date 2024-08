Quedlinburg/MZ. - Von Burlesque über Folktanz bis Charleston - die Tanzkurse bei der Kreisvolkshochschule Harz erfreuen sich großer Nachfrage. Im Programm für den Herbst und den Winter ist ein ganz neues Angebot hinzugekommen.

Es heißt: „Dein Hochzeitstanzkurs“. Ein Vorschlag von Kursleiter Lars Jakobi, berichten Ulrike Stumpf-Schilling, Geschäftsführerin der Kreisvolkshochschule Harz, und Fachbereichsleiterin Marion Meusel. Und erläutern: Es ist ein Kurs für mehrere Paare, aber es wird auch die Möglichkeit bestehen, über eine individuelle Choreografie mit dem Kursleiter zu sprechen. Der zudem auch einen Tanzkurs Standard und Latein gestalten wird. „Wir sind gespannt, wie es angenommen wird“, sagt Marion Meusel.

„Bildung ist mehr Wissen“ heißt es auf dem neuen Programmheft, das jetzt vielerorts ausliegt und wieder prall gefüllt ist: Rund 500 Kurse sind in verschiedenen Bereichen von Mensch und Gesellschaft über Sprachen bis zu Kunst und Kreativität im Angebot. Darunter auch neue wie „Wertschätzende Kommunikation für Führungskräfte“ im Bereich Arbeit und Beruf und „Klassiker“ wie PC-Kurse, „Ausbildung für Ausbilder“ oder Kurse zur Finanzbuchführung. „Immer mehr zugenommen haben die Anfragen von Firmen, die Weiterbildungs- und Ausbildungsbedarf für ihre Mitarbeiter sehen und Kurse der Kreisvolkshochschule nutzen möchten“, sagt Ulrike Stumpf-Schilling. „Und der Renner sind Bildungsurlaube. Sie werden sehr gut angenommen.“ Auch hier gibt es wieder Angebote in den Bereichen Beruf und Sprachen. Ein weiteres - Schwedisch - ist in Vorbereitung. Wenn es aufgelegt ist, wird darüber auf der Website der Kreisvolkshochschule informiert, sagt Marion Meusel. Ulrike Stumpf-Schilling und sie empfehlen, immer mal wieder auf der Homepage der Kreisvolkshochschule vorbeizuschauen, denn zum - gedruckten - Programm kommt immer wieder noch Neues hinzu. Wie etwa ein Mini-Kurs Italienisch, der schon am 29. August in Wernigerode beginnt.

Ein großes Thema im neuen Programm ist auch wieder Entspannung und Stressreduzierung, erklärt Marion Meusel. Zum Angebot gehört da beispielsweise ein Workshop zur Entspannung „Yoga trifft auf Kreativität“ im Kloster Drübeck, der an einem Samstag stattfindet. Oder ganz neu - zusätzlich zu den sehr gefragten Rückenschulen-Kursen - eine ganzheitliche Rückenschule. Auch Nordic Walking gibt es jetzt wieder als Kurs. „Aufgrund von Nachfragen von Interessenten, die die richtige Technik erlernen möchten“, so die Fachbereichsleiterin. Und im Bereich Kultur und Gestalten biete eine neue Dozentin, eine Künstlerin aus Stolberg, einen kompakten Mal- und Zeichenkurs an, in dem unter Anleitung in verschiedene Techniken hineingeschnuppert werden kann.

Dass es zunehmend auch jüngere Dozenten gibt, ist ein Trend, der Ulrike Stumpf-Schilling freut. Wobei die Kreisvolkshochschule auch gezielt mehr Angebote für Jüngere - wie etwa den schon aufgelegten Kurs „Meine ersten Verträge“ - machen möchte. Ein Thema könnte beispielsweise sein, wie mit kleinem Budget gesund gekocht werden kann.

Für alle, die sich morgens für den Arbeitstag stärken wollen, hat Marion Meusel noch einen Tipp: „ErfolgsFrühstück online: Anregende Impulse beim ersten Kaffee“. Die 45-minütigen Online-Kurse beginnen 7.30 Uhr.

Besondere Veranstaltung: Rückkehr in ein neues Berufsleben

Wie gelingt ein Wiedereinstieg ins Berufsleben, wenn etwa nach der Elternzeit der Wunsch besteht, die Arbeitszeit zu reduzieren oder den Job zu wechseln? Hier möchte die Kreisvolkshochschule Harz mit ihrer Veranstaltung „Familienzeit - Elternzeit - wie geht es weiter?“ Unterstützung anbieten. Diese richtet sich nicht nur an junge Eltern, sondern etwa auch an Menschen, die zur Pflege zu Hause waren und zurück in den oder einen Beruf möchten, erklärt Marion Meusel. Mit dabei sind bei der Veranstaltung am 11. September unter anderem auch Vertreter aus der Wirtschaft, von Bildungsträgern und der Landesinitiative Fachkraft im Fokus, die Tipps und Hinweise geben oder zu Fördermöglichkeiten informieren. Die Veranstaltung war bereits im zu Ende gehenden Sommersemester geplant, hatte aber wegen fehlender Resonanz abgesagt werden müssen. „Wir versuchen jetzt einen zweiten Start“, sagt Marion Meusel. Die Veranstaltung, die von 19 bis 20.30 Uhr bei der Kreisvolkshochschule am Standort Quedlinburg stattfindet, ist entgeltfrei. „Hier kann man sehr viele Informationen mitnehmen“, so die Fachbereichsleiterin.

Im Bereich Ehrenamt bietet die Kreisvolkshochschule für interessierte Bürger Informationskurse an, die vorhaben, als ehrenamtliche Betreuer tätig zu werden. So gibt es Kurse in Quedlinburg und Halberstadt zu einer Kurzeinführung in das Betreuungsrecht, in denen etwa erste wichtige Fragen zur Aufgaben, Rechten und Pflichten ehrenamtlicher Betreuer beantwortet und Informationen zum regionalen Netzwerk der Betreuung vermittelt werden. In weiteren Kursen in Quedlinburg und Wernigerode stehen die Vermittlung von Basiswissen zur gesetzlichen Betreuung, Informationen über die Form und die Auswirkungen einer Vollmacht sowie Ausführungen zur Patientenverfügung im Mittelpunkt. Die eigentlichen Modulkurse laufen dann über die Betreuungsvereine, erklärte die Fachbereichsleiterin.