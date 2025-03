Neues Schauspiel im „Rampenlicht“: Was Besucher in Quedlinburg erleben können

Schauspielerin Swantje Fischer bei der Probe für das Schauspiel "All das Schöne", das am Harztheater in Quedlinburg und Halberstadt gezeigt wird.

Quedlinburg/MZ/pek. - „All das Schöne“ ist der Titel eines besonderen Schauspiels, für das gerade im Harztheater geprobt wird. Interessierte können jetzt erste Einblicke in die Probearbeiten für das Stück zu erhalten, in dem auch das Publikum eine besondere Rolle spielt: bei zwei „Rampenlicht“-Veranstaltungen in Quedlinburg oder als „Probepublikum“.

„All das Schöne“ ist ein lebensbejahender Monolog über das ernste Thema Depression. Arnold Hofheinz, langjähriger Schauspieler und Koordinator am Harztheater, führt Regie bei dem Einpersonenstück, das der Brite Duncan Macmillian unter Mitwirkung des Comedian Jonny Donahoe geschrieben hat. Hofheinz hat mit der Ausstatterin Andrea Seppi einen besonderen Spielort gefunden - und die Bühne auch für das Publikum geöffnet, auf der alle gemeinsam sitzen.

In der Harztheater-Inszenierung spielt Swantje Fischer eine junge Frau, die ihre Geschichte erzählt: Sie war ein kleines Kind, als ihre Mutter einen Suizidversuch unternahm. Als Reaktion darauf und um der Mutter zu helfen, begann das Kind, eine Liste zu schreiben mit lauter Dingen, für die es sich zu leben lohnt - eben „All das Schöne“.

Da in diesem Stück das Publikum eine ganz besondere Rolle spielt, lädt das Harztheater gleich zwei Mal zum „Rampenlicht#reingeschaut“ ein: am Donnerstag, 3. April, 17.30 Uhr, in die Neuen Bühne Quedlinburg und am Montag, 7. April, 18 Uhr, im das große Haus Quedlinburg. Der Musik- und Theaterverein Quedlinburg wird beide Rampenlicht-Veranstaltungen begleiten.

Wer außerhalb dieser beiden öffentlichen Proben Lust hat, als „Probepublikum“ Teil der Produktion zu werden, ist herzlich eingeladen, sich beim Harztheater zu melden, teilt Rosmarie Vogtenhuber-Freitag, verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Harztheater, mit.

Premiere hat „All das Schöne“ am 11. April, 19.30 Uhr, auf der Bühne des Großen Hauses in Quedlinburg. Vorgesehen sind dann weitere Vorstellungen in Quedlinburg und Halberstadt.