Welterbestadt wird Bühne Neues bei den Königstagen 2025: Was Gäste beim Stadtfest in Quedlinburg erwartet

Zum Angebot zahlreicher Veranstaltungen, die auch in diesem Jahr in Quedlinburg im Harz geplant sind, trägt die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH bei. Was sie organisiert und was neu sein wird.