Die Elfolion GmbH in Gernrode im Harz hat einen neuen Stromkollektor für Lithium-Ionen-Akkus entwickelt. Nun ist eine Pilotanlage in Betrieb genommen worden. Was dieser Schritt bedeutet.

Reiner Haseloff (l.) und Manfred Danziger nehmen die Pilotanlage in Gernrode in Betrieb.

Gernrode/MZ. - Ein pfeifendes Geräusch signalisiert, dass die aus einem Dutzend Modulen bestehende Anlage in der Halle der Elfolion GmbH in Gernrode jetzt gelüftet wird. Was in den vergangenen rund 15 Minuten in den großen Metallkästen unter Vakuum passiert ist, das ist „Weltgeschichte“, wie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sagt. Mit der beispielsweise ein neues Kapitel bei der Elektromobilität geschrieben werden könnte.