Neue Steuersätze in Ballenstedt: Stehen sie jetzt fest?

Nach der Reform der Grundsteuer steht auch in Ballenstedt die Frage nach der künftigen Höhe der Steuersätze.

Ballenstedt/MZ. - Wie geht es in Ballenstedt mit der Grundsteuer weiter? In der jüngsten Beratung des Hauptausschusses war das Thema auf Bitten der Stadträte zurückgestellt worden; am Donnerstagabend hatte es der Stadtrat auf dem Tisch.