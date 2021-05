Neue Rettungsbühne für Notfälle in der Altstadt

Stadt investiert eine hohe Summe in das Fahrzeug, die Wehr in Gernrode übernimmt den Teleskopmast, alte Drehleiter wird außer Dienst gestellt.

Quedlinburg - Es sei ihm strikt untersagt worden, die Sektflasche gegen das Fahrzeug zu werfen, witzelt Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU). Aber es sei „ein besonderer Moment“, unterstreicht er. Bekommt doch die freiwillige Feuerwehr in Quedlinburg am Donnerstagmorgen ganz offiziell ein neues Fahrzeug: eine Hubrettungsbühne mit Teleskopmast mit Aufbau Bronto Skylift.

Rund 695.900 Euro hat das Fahrzeug gekostet, finanziert aus dem Haushalt der Stadt und beschlossen durch den Stadtrat. „Es ist eine Win-win-Situation für die Ortsfeuerwehren insgesamt“, erklärt der Oberbürgermeister. Könne doch nun der Teleskopmast, über den die Quedlinburger bisher verfügten, an die Gernröder Wehr übergeben werden. Dort könne er noch bis 2027 im Dienst sein, und die alte Drehleiter der Gernröder, Baujahr 1983, könne außer Dienst gesetzt werden.

Etwas für Mutige: Bis zu 32 Meter hoch kann der Teleskopgelenkmast ausgefahren werden. Foto: Petra Korn

Vor zwei Jahren habe man sich verschiedene Feuerwehrfahrzeuge für den Einsatz zur Brandbekämpfung und Rettung von Menschen bei Vorführungen angesehen, berichtet Bernd Reuschel, Sachgebietsleiter Gefahrenabwehr. Wegen der besonderen baulichen Situation in der Welterbestadt mit ihren engen Gassen und verwinkelten Dachgauben seien aber Drehleiterfahrzeuge nicht geeignet, weshalb auch schon das bisherige, 1997 erworbene Fahrzeug eines mit Teleskopmast gewesen sei.

Das sei schon damals eine gute Entscheidung gewesen, sagt Mike Possekel, Stadtwehrleiter der freiwilligen Feuerwehren der Stadt und derzeit auch Ortswehrleiter der Quedlinburger Wehr. „Mit diesem Fahrzeugtyp sind wir für unsere Altstadt viel besser gewappnet als mit einer normalen Drehleiter, mit der eine effektive Brandbekämpfung in der Altstadt fast unmöglich ist.“

Und mit dem neuen Fahrzeug, einem zwei Jahre alten Vorführfahrzeug mit wenigen gefahrenen Kilometern und wenigen Betriebsstunden, „sind wir vollends zufrieden“, damit sei die Wehr noch besser ausgestattet. So lässt sich der Teleskopmast nicht nur auf eine Länge von maximal 32 Metern ausfahren.

Er kann auch abgeknickt werden, wobei dieser Knickarm mit sieben Metern zwei Meter länger ist als der des bisherigen Fahrzeugs. „Man denkt gar nicht, was zwei Meter ausmachen“, sagt Mike Possekel. „Wir kommen viel weiter an die Objekte heran und hinter die Objekte. Das ist gerade in der Innenstadt wichtig.“

Im Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss sei zur Vergabe der Fahrzeugbeschaffung umfangreich beraten worden, sagt Ausschussvorsitzender Ulrich Thomas (CDU). Auch über die Anschaffung selbst sei lange nachgedacht worden, diese aber für die Sicherheit in der Stadt notwendig.

Auch wenn 700.000 Euro bei einem insgesamt 50-Millionen-Euro-Haushalt „ein großer Schluck aus der Pulle“ seien - „bei der Sicherheit dürfen wir nicht sparen“, so Thomas, der auch Vorsitzender des Feuerwehrfördervereins ist. Dieser hat die Beklebung des neuen Fahrzeuges ergänzt.

Er glaube, dass sich jeder Feuerwehrmann über neue Technik freue. „Dennoch hoffe ich, dass das neue Fahrzeug wenig ausrücken muss“, so Ulrich Thomas. Auf „so wenig Einsätze wie möglich“ und ein Nutzen des Fahrzeuges nur zu Ausbildungszwecken hofft auch Mike Possekel.

Frank Ruch begrüßt das neue Fahrzeug mit Sekt. Petra Korn

Bevor die neue Technik aber „richtig“ in Dienst geht, erfolgt noch eine Einweisung durch den Hersteller direkt vor Ort bei der Quedlinburger Wehr. Geplant sei das in 14 Tagen, geschult würden dann 19 Kameraden, erklärt der Stadtwehrleiter. Diese würden dann Multiplikator, sodass nach und nach letztlich alle Einsatzkräfte geschult würden.

Der Sekt und das Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 18 Tonnen sind am Ende doch noch zusammengekommen: Oberbürgermeister Frank Ruch goss das sprudelnde Getränk an eines der Räder. (mz)