In Quedlinburg ist jetzt eine besondere Linde gepflanzt worden. Wo der Baum nun wächst und wofür er auch steht.

Neue Linde zum Welterbe-Jubiläum in Quedlinburg: Welchen Verlust sie lindern soll

Nach dem Pflanzen gießen Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (r.) und Welterbekoordinatorin Katrin Kaltschmidt die Linde an.

Quedlinburg/MZ. - Sie ist 4,50 Meter hoch, etwa 15 Jahre alt, am Freitag bei der Mitteldeutschen Baumschule ausgesucht, am Montag abgeholt und am Dienstagmorgen gepflanzt worden: eine neue Sommerlinde.