Nach Ostern liegen die neuen Hebesätze für die Grundsteuer in Harzgerode dem Stadtrat zum Beschluss vor. Die Finanzverwaltung hat hin- und hergerechnet. Was dabei herausgekommen ist.

Harzgerode/MZ. - Lange waren die Grundstücksbesitzer in der Stadt Harzgerode im Unklaren. Jetzt können sie sich ausrechnen, was sie an Grundsteuer zu bezahlen haben. Also voraussichtlich. Sofern der Stadtrat – er tagt in der Woche nach Ostern – die neuen Hebesätze auch beschließt.