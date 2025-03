Fassungslosigkeit in Bad Suderode: Ein kompletter Krötenschutzzaun, den die Ehrenamtlichen des Harzklub-Zweigvereins im Quedlinburger Ortsteil gerade erst aufgebaut hatten, ist gestohlen worden. Kann jemand Hinweise geben?

Dreister Diebstahl in Bad Suderode

Bad Suderode/MZ. - Die Mitglieder des Harzklub-Zweigvereins Bad Suderode sind entsetzt und fassungslos: Ein am Mittwoch, 5. März, frisch aufgebauter Krötenschutzzaun ist bereits in der darauffolgenden Nacht gestohlen worden. Das hat der Verein am Samstag, 8. März, mitgeteilt.