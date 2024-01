Nach der Filialschließung in Bad Suderode arbeitet die Harzsparkasse an einer Alternative. Wie hier der Stand ist und welcher Weg künftig für Serviceleistungen beschritten werden soll.

Nach Filial-Aus in Bad Suderode: Was Sparkasse jetzt macht

So ähnlich soll es aussehen: das zylinderförmige Bauwerk, das jetzt - mit anderer Technik - in Vorbereitung ist.

Bad Suderode/MZ. - Das neue Angebot, mit dem die Harzsparkasse auch künftig in Bad Suderode präsent sein will, ist in Arbeit: Direkt auf dem Marktplatz soll ein Bau mit einem Durchmesser von 2,50 und einer Höhe von 3,10 Metern aufgestellt und mit Technik bestückt werden.