Nach drei Jahren an neuem Standort: Schließt Tourist-Information in Gernrode?

Die Gernrode-Information ist Ende 2021 am Kuckuck, am Harzer Uhrenmuseum, eröffnet worden.

Gernrode/Quedlinburg/MZ. - Es gibt sie in beiden Ortschaften der Stadt Quedlinburg: Tourist-Informationen, die in Gernrode am Harzer Uhrenmuseum und in Bad Suderode im Rathaus eingerichtet sind. Öffnungszeiten wie Frequentierung zu prüfen, war Teil des im Jahr 2023 beschlossenen Konsolidierungsprogramms der Stadt. Ist nun eine Entscheidung zur Zukunft der Einrichtungen gefallen?