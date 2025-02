Eine Serie dreister nächtlicher Diebstähle im Harzklinikum in Quedlinburg hat im vergangenen Jahr für Aufregung gesorgt. Nun ist der Gesamtschaden aufgelistet worden. Wie hoch er ist und welchen Stand es bei den Ermittlungen gibt.

Nach Diebstahlsserie im Klinikum Quedlinburg: So hoch ist der Schaden

Das Harzklinikum in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Sie hat im vergangenen Jahr für Aufregung und Entsetzen gesorgt: eine Serie dreister Diebstähle im Harzklinikum in Quedlinburg. „Patienten“, sagt Kliniksprecher Konstantin Korosides-Kreissig, „kamen dabei nie zu Schaden. Sie sind in anderen Bereichen untergebracht, in denen auch nachts Personal unterwegs ist.“ Doch der dem Klinikum entstandene Schaden, den der Sprecher nun aufgelistet hat, ist enorm. Und das Klinikum hat auf die Vorfälle – nach denen die Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren gegen Beschuldigte eingeleitet hat – reagiert.