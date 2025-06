In Quedlinburg sind Bürger eingeladen, zu meckern und zu motzen. Was hinter dem Angebot steckt.

Quedlinburg/MZ. - Die letzten Vorbereitungen an dem knallbunten Zelt mit der Aufschrift „Motz-Bude“ und zum Aufbau eines Biergartens laufen noch, da kommt schon der erste Bürger in den Quedlinburger Wordgarten. Ihn ärgert, dass der Weg vom einstigen Exerzierplatz in Quarmbeck in Richtung Quedlinburg zugewachsen ist und kaum noch genutzt werden kann.