Mitreißende Musik in Quedlinburg: Gospels und Spirituals in St. Wiperti

Die St.-Wiperti-Kirche in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ/pek. - Nach dem ersten Konzert der diesjährigen Saison in der St.-Wiperti-Kirche Quedlinburg lädt der Förderverein für das Gotteshaus nun bereits zum nächsten ein. Wobei dessen Titel Programm ist.

Zu Gast sind am Sonntag, 1. Juni, die Rainbowsingers, der Gospelchor aus Gernrode unter der Leitung von Andrea Rittweger. Wenn es ab 17 Uhr „Come let us sing“ heißt, sind alle Zuhörer genau dazu eingeladen: sich von den Melodien und Rhythmen des Gospelsongs begeistern zu lassen, mitzusummen, mitzuklatschen und mitzusingen.

Rainbowsingers aus dem Harz bestehen seit 25 Jahren

Leiterin Andrea Rittweger, die Kirchenmusikerin im Verbund Unterharz der Anhaltischen Landeskirche ist, hatte bei einem Aufenthalt in einer amerikanischen Kirchengemeinde erste intensive Kontakte zur Gospelmusik. Die dort erlebte Begeisterung für diese Musik brachte sie mit nach Gernrode und gibt sie dort an die im Jahr 2000 unter ihrer Leitung entstandenen Rainbowsingers weiter.

Derzeit zählt der Chor 50 Sängerinnen und Sänger, die in wöchentlich – immer donnerstags – stattfindenden Proben und speziellen Proben vor Auftritten Gospels und Spirituals einstudieren. Die Rainbowsingers singen etwa zu Gottesdiensten, aber auch zur Hochzeit, zur Taufe oder bei Benefizveranstaltungen und gestalteten mehrere Konzerte im Jahr. Der Eintritt am 1. Juni in St. Wiperti ist frei.