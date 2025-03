Zwei Fahrzeuge und eine besondere Fackel vor dem Rathaus in Quedlinburg: An welcher Aktion sich der DRK-Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt beteiligt hat.

Mit Quad und Bergziege: Welche Fackel in Quedlinburg übergeben wird

Vor dem Rathaus in Quedlinburg ist die Rotkreuzfackel an die Bergwacht Thale übergeben worden.

Quedlinburg/MZ. - Sie ist mit einem Quad gebracht worden und reist mit der „Bergziege“, dem historischen Fahrzeug der Bergwacht Thale weiter: die Fackel, die am Donnerstagnachmittag auf dem Marktplatz in Quedlinburg übergeben worden ist. Frank Ruch, Oberbürgermeister von Quedlinburg und Präsident des DRK-Kreisverbandes Quedlinburg-Halberstadt, übernahm die Fackel von der DRK-Bereitschaft Osterwieck und reichte sie an die Bergwacht weiter. Sie ist ein besonderes Symbol.