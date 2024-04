Eine neue Brücke soll noch in diesem Jahr über den Mühlgraben an der Felsenmühle führen. Bis dahin gibt es eine provisorische Baustraße (links).

Thale/MZ. - Zwei Pferde und ein Gespann muss die Steinbrücke über dem Mühlgraben an der Felsenmühle in Thale tragen können. So ist es in einer gut 200 Jahre alten Vereinbarung festgehalten. An der Stelle des historischen Brückenbaus, der später verstärkt worden war, soll in den kommenden Monaten ein Neubau entstehen – stabil genug, um beispielsweise viele Tonnen schwere Feuerwehrfahrzeuge zu tragen.