Mit Fell oder Federn: Anke Hendel und Elke Jekal haben besondere „Mitarbeiter“

Neinstedt/MZ - Kaninchen und Meerschweinchen, Lauf- und Stockenten, Schaf, Ziegen und Esel - die muntere Schar, die auf dem Marienhof der Evangelischen Stiftung Neinstedt lebt, ist auch an diesem Morgen längst gefüttert und versorgt. Das übernehmen die Menschen, die auf dem Marienhof – der Wohnform des Lebens und Wohnens auf einem Bauernhof – zu Hause sind. Unterstützt werden sie dabei durch Anke Hendel und Elke Jekal. Beide arbeiten bei der Evangelischen Stiftung Neinstedt, kümmern sich um die Tiere – und trainieren mit ihnen. Denn Kaninchen, Ziegen und Co. locken natürlich auch in den Streichelzoo am Marienhof. Sie sind aber ebenso im Einsatz, um tiergestützt pädagogisch und therapeutisch zu arbeiten. „Wir fahren mit den Tieren in die Wohnbereiche, zum Beispiel in die Tagesförderung. Dort arbeiten wir momentan in kleinen Gruppen mit kleinen Tieren“, sagt Anke Hendel. „Wir bieten aber auch Treffen hier im Marienhof an. Zu uns kommen Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten.“ Die Vier- und Zweibeiner mit Fell oder Federn sind dabei „unsere tierischen Mitarbeiter, und sie machen einen guten Job“, sagt Anke Hendel.