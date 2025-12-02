Vom Unimog bis zum Multicar: Wie der Bauhof der Stadt Quedlinburg seine Winterdienst-Flotte aus- und aufgerüstet hat, und wie viel Streugut im Lager bereitliegt.

Mehr Technik, volle Lager: So ist der Bauhof Quedlinburg für den Winterdienst vorbereitet

Eigens für den Winterdienst geliehen: ein kleines Fahrzeug mit einem speziellen, einklappbarem Pflug, das im Bauhof in Quedlinburg bereitsteht.

Quedlinburg/MZ. - An dem großen Unimog, der sonst etwa im Wegebau eingesetzt wird, sind Pflug und Streuer ebenso montiert wie an dem Multicar, der zuvor mit einem Laubsauger bestückt war. Zudem ist ein neues Fahrzeug hinzugekommen, Streugut eingelagert: Der Bauhof der Stadt Quedlinburg ist auf den Winterdienst vorbereitet.