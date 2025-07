X8dac5en2gftW2fzse6l-e7SS3f

Als Christine Schmidtgen im September 2021 zu einer ersten Lesung einlud, war die schon so gut besucht, dass sie sich alsbald nach einer größeren Veranstaltungsstätte umschauen musste. Die fand sich mit dem BMK in der Stolberger Straße, wo am kommenden 25. Juli, wie an jedem letzten Freitag im Monat, wieder gelesen wird. Und so viel sei schon verraten, die Luft wird knistern. Denn es geht um Liebe, Lust und Leidenschaft.

Viele Besucher bei den Lesungen im BMK in Harzgerode

Den Erfolg ihrer Lesereihe kann sich Schmidtgen selbst nicht erklären. Das Einzige, was ihr dazu einfällt: „Den Leuten gefällt’s offenbar“, sagt die mittlerweile 88-Jährige, die selbst keine Autorin ist, sondern „nur“ eine begeisterte Leserin. Und ihre Begeisterung für Bücher, die wollte die ehemalige Deutschlehrerin nach ihrem Umzug von Halle nach Harzgerode eben teilen.

Lesen Sie auch: Literatur als Zuflucht: Diese Bücher spenden Trost

So entstand die Veranstaltungsreihe, mit der sie im Frühjahr 2022 in die zum Veranstaltungs- und Wohnhaus umgebaute einstige Ferienunterkunft des Bau- und Montagekombinats Chemie Halle zog. Trotz anfänglicher Zweifel. „Als ich den Raum sah, dachte ich: Um Himmels willen, ist der groß“, erinnert sie sich, und dass der Hausherr, Kent Weisheit, sie erst darin habe bestärken müssen, es doch wenigstens zu probieren. Von Mal zu Mal kamen mehr Besucher zu ihren Lesungen, nicht nur aus Harzgerode und den Ortsteilen, sondern auch aus den Städten und Dörfern ringsum. „Einmal“, erzählt sie, „ging die Tür auf, und eine einstige Schülerin erschien.“ Sie wohnt heute Thale. Und es gab auch schon Lesungen, da reichten die Plätze im Saal nicht. „Da mussten wir den Seitenflügel öffnen“, sagt sie.

Erotisches aus der Weltliteratur

„Ich lese sehr viel, schaue mir Neuerscheinungen an, gehe selbst auch zu Lesungen und beachte, was mein Publikum möchte“, erklärt sie, und „dass das schon sehr stark auf Heiteres aus ist.“ Ihr seien auch schon Bücher mitgebracht worden, „und manchmal nehme ich auch Wünsche entgegen“, so Schmidtgen.