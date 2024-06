Letzte Ruhe in Ballenstedt: Hier soll Anhalts Herzogin bestattet werden

Ballenstedt/MZ. - In diesem und im kommenden Jahr jährt sich die Geschichte von Flucht und Vertreibung im Zweiten Weltkrieg zum 80. Mal. Millionen Menschen aus Ostpreußen, Pommern, Brandenburg und Schlesien machten sich im Winter 1944/45 in großen Flüchtlingstrecks auf den Weg in Richtung Westen. Betroffen waren aber auch andere.