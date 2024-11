Harzgerode/MZ. - Kommen, helfen, Gutes tun. Am heutigen Mittwoch, 20. November, kann in der Gemeinschaftsschule im Neudorfer Weg in Harzgerode zum letzten Mal in diesem Jahr Blut gespendet werden. Von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr nehmen die Mitarbeiter des Blutspendedienstes vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und die Mitglieder des Schulfördervereins die Spender wieder in Empfang. Seit elf Jahren unterstützt der Förderverein den DRK-Blutspendedienst und hat seither mehr als 4.500 Spender betreut.

