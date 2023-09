Beim Brand eines Wohnhauses in der Weberstraße in Quedlinburg haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Mitte September einen Leichnam gefunden. Dessen Identität wurde jetzt geklärt.

Leiche bei Feuer in der Weberstraße gefunden: Jetzt ist klar, wer der Tote ist

Brand in Quedlinburg

Bei dem Brand in Quedlinburg wurde eine Leiche gefunden.

Quedlinburg/MZ/pek - Die Identität eines Leichnams, den Feuerwehrleute bei einem Brand in Quedlinburg Mitte September entdeckten, ist geklärt. Bei dem tödlich Verletzten handelt es sich um den Bewohner der Wohnung des Hauses an der Weberstraße, in der das Feuer ausbrach. Das hätten Obduktion und weitere Untersuchungen ergeben, erklärt Uwe Becker auf MZ-Anfrage.

Wie der Sprecher des Polizeireviers Harz erklärt, lägen den Beamten keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Andere Mieter aus dem Haus konnten sich in Sicherheit bringen.