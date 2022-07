Landwirte im Vorharz holen die Gerste vom Feld

Die Ernte der Wintergerste hat im Vorharz begonnen. Das Bild zeigt die Ernte bei der Agrargenossenschaft in Hedersleben.

Ditfurt/MZ - Für Landwirt Klaus-Uwe Marlow von der Agrargenossenschaft Ditfurt in der Verbandsgemeinde Vorharz ist es Tag drei der Gerstenernte. Die Erträge seien in Ordnung, er könne zufrieden sein, sagt er. In diesem Jahr hätte er wegen der Trockenheit nicht mit einer solchen Ausbeute gerechnet. Marlow vermutet, dass die schon im September gesäte Gerste dem anderen Getreide voraus gewesen sei. Sie konnte ihre Wurzeln noch gut ausbilden, bevor es zu trocken wurde.