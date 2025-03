Touristenattraktion im Harz Landschaftspark Degenershausen: Hier wirkte ein Wirtschaftsboss mit Kunstsinn

Ein Park im Stil englischer Landschaftsgärten erinnert in Falkenstein/Harz an Eberhard von Bodenhausen, der Künstler wie Edvard Munch und Max Liebermann förderte. Autor Hans-Reinhard Meißner erzählt in seinem Buch von dem heute fast vergessenen Mann, der sogar Reichskanzler werden sollte.