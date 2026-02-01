Der Falkensteiner Ortsteil Reinstedt (Harz) ringt um Zusammenhalt: Hier gibt es einen Windpark, viel Lkw-Verkehr, eine Kartbahn, die vor allem am Wochenende Lärm verursacht. Jetzt hat sich ein Heimatverein gegründet, der das Leben im Dorf wieder schöner machen will. Das sind die Pläne.

„Statt Deponie-Image: Wie ein Verein im Harz-Dorf Reinstedt neuen Zusammenhalt schaffen will

Ein besonderer Anblick am Ortseingang: Rund 100 Linden säumen den Witteranger in Reinstedt im Harz.

Reinstedt/MZ. - Schnee liegt über der sanft hügeligen Landschaft, die Bäume an den Ufern der Selke, die sich vorbei an breiten Straßen, engen Gassen und alten Häusern durch den Ort windet, sehen aus wie mit Puderzucker bestäubt. Reinstedt zeigt sich selbst an trüben Wintertagen idyllischer als man glaubt. Wer den Ortsteil der Stadt Falkenstein/Harz nur vom Durchfahren kennt, merkt davon wenig.