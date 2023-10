Was in einem Treffen der Stadt Quedlinburg mit dem Insolvenzverwalter des Eigentümers besprochen wurde.

Hier hat schon lange niemand mehr gebadet: das Kurzentrum in Bad Suderode.

Quedlinburg/Bad Suderode/MZ - Das Kurzentrum in Bad Suderode ist seit mehr als zehn Jahren geschlossen. Zuletzt hatte die Stadt es an die Firma European Special Properties GmbH (ESP) verkauft - die nun in die Insolvenz rutschte. Wie geht es weiter?