Mit dem „SommerKunstGarten“ findet im Juni in Harzgerode eine exklusive Veranstaltung im sommerlichen Ambiente statt. Darauf dürfen sich die Besucher freuen.

Kunst und Miteinander – was schon bald hinter dem Schöne-Dinge-Lädchen passiert

„SommerKunstGarten“ in Harzgerode

Noch mehr Platz für schöne Dinge ist im Juni. Dann verwandelt sich Elke Stammbergers Garten in einen „SommerKunstGarten“. Etliche Künstlerinnen werden ihre Arbeiten präsentieren, und auch Schülerarbeiten werden zu sehen sein.

Harzgerode/MZ. - Vor etwas mehr als einem Jahr hat Elke Stammberger ihr Schöne-Dinge-Lädchen, ein Selbstbedienungsladen mit Kasse des Vertrauens, in Harzgerode eröffnet. In ihrem Schöne-Dinge-Atelier näht sie seither – und gibt Nähkurse. Und jetzt will sie noch mehr Raum für schöne Dinge schaffen, für Kunst und Miteinander.