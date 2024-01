Die Stadt Falkenstein/Harz erarbeitet gerade einen Flächennutzungsplan, der alle sieben Ortsteile berücksichtigt. Der Meisdorfer Ortschaftsrat will den Vorentwurf so aber nicht mittragen.

Meisdorf/MZ. - Der Ortschaftsrat solle einem Flächennutzungsplan zustimmen, mit dem sich der Ort nicht entwickeln könne, stellt Meisdorfs Ortsbürgermeister Ralf Bianga am Mittwochabend fest. Der Ortsteil ist der letzte in der Stadt Falkenstein/Harz, in dem der Vorentwurf des Plans nach einer öffentlichen Auslegung und Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen auf der Tagesordnung steht. Und der einzige, der ihn in dieser Ausführung ablehnt.