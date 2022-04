Kreißsaal-Schließung: „Ein schwarzer Tag für Quedlinburg“

Schwangere Frau hält in der Stadtratssitzung eine emotionale Rede. Wie die Stadt auf den Klinik-Schritt reagiert hat und was jetzt folgt.

Quedlinburg/MZ - Stadt und Stadtrat Quedlinburg werden mit einer an den Landkreis gerichteten Resolution gegen die plötzliche und endgültige Schließung der Geburtshilfe im Harzklinikum in Quedlinburg protestieren. Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) hat das in einem Schreiben an Landrat Thomas Balcerowski (CDU) bereits getan. Das wurde auf der jüngsten Sitzung des Quedlinburger Stadtrates am Donnerstagabend deutlich.