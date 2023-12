Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ballenstedt/MZ. „Ab Januar hätten wir’s geschafft“, sagt Kerstin Unger. Die Krankenschwester ist davon überzeugt, dass es die Lungenklinik in Ballenstedt noch geben könnte, wenn die Verantwortlichen gewollt hätten. Am 1. Januar sollte das Gesetz zur Krankenhausreform in Kraft treten. Sein Ziel: Mit ihm bekommen „notwendige Kliniken ... eine Art Existenzgarantie, selbst wenn sie vergleichsweise wenige Behandlungen anbieten“, wie das Bundesgesundheitsministerium erklärt.