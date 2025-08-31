Einst musste die Nordscheune der Konradsburg ihr Dach für die Sanierung einer Kirche in Magdeburg hergeben. Jetzt ist ein Wiederaufbau im Gespräch, der die romanische Burganlage einen großen Schritt nach vorn bringen soll.

Kulturminister Rainer Robra (4.v.l.) sieht sich auf der Konradsburg ein Modell der Burg an. Die Nordscheune soll ein neues Dach bekommen.

Ermsleben/MZ. - Im Jahr 1964 musste die Nordscheune der Konradsburg ihr Dach und den Dachstuhl hergeben: Ziegel und Holz wurden für eine Kirchenrestaurierung in Magdeburg gebraucht. Jetzt, 61 Jahre später, soll ein neues Dach für die Scheune auf den Weg gebracht werden. Für den Förderkreis, der sich um den Erhalt der Burganlage kümmert, ist das ein Riesenschritt nach vorn.