Stimmt der Stadtrat in Quedlinburg zu, soll es mit einer neuen Geschäftsordnung einige Änderungen der aktuellen Regeln geben. Was künftig gelten könnte.

Kommunalpolitik in Quedlinburg: Das ändert sich für Einwohner, die Fragen haben

Quedlinburg/MZ. - Eine Einwohnerfragestunde, die mal eine Stunde nach Sitzungsbeginn eröffnet wird, mal vor Beginn der Beratung zu Beschlussvorlagen – bislang wird der Tagesordnungspunkt, an dem Bürger der Stadt die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, in Gremien des Stadtrates in Quedlinburg und den Ortschaften unterschiedlich aufgerufen. Das soll sich ändern.