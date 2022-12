Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ in Schielo Kita-Leiterin weist Schließungsgerüchte zurück: „Wir sind da“

Um die kleine Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ in Schielo gab es Schließungsgerüchte. Was dran ist und wie es in der Einrichtung weitergeht.