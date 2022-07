Kita in Quedlinburg hat ihre Wurzeln im Sprachheilkindergarten

Die Einrichtung in der Adelheidstraße blickt auf eine spannende Entwicklung in 60 und in 20 Jahren zurück. Das soll gefeiert werden.

Quedlinburg/MZ - Von einer Augenoptikermeisterin haben die Mädchen und Jungen alles über das Auge erfahren; in Zeichnungen haben sie die Farbe ihrer eigenen Augen festgehalten. Mit einer Hörakustikerin haben sie sich mit dem Hören befasst. Zwei Stationen ihrer „Reise der Sinne“, auf die sich die Kinder in der Kindertagesstätte „Eigen-Sinn“ jetzt begeben haben und die mit einer Festwoche sowie einem Fest am 22. Juli in der Einrichtung an der Quedlinburger Adelheidstraße enden wird, zu dem auch alle Ehemaligen eingeladen sind (siehe „Buntes Programm, Führungen und Friedenstauben“). Grund zu feiern gibt es gleich doppelt: Die städtische Kindereinrichtung besteht seit 60 Jahren, und seit 20 Jahren trägt sie den Namen „Eigen-Sinn“.