Harzgerode/MZ. - 1906 wurden in Güntersberge Zwillinge geboren. Ein ortsansässiger Gastwirt und seine Frau waren die Eltern. Die Jungen kamen im Abstand von einer halben Stunde zur Welt. Getauft wurden sie keine 14 Tage später. Zu den Taufpaten gehörte unter anderem ein Brauer aus Gernrode. Es sind Informationen wie die, die sich Kirchenbüchern entnehmen, die einen den Familienstammbaum über Generationen zurückverfolgen lassen – und die immer öfter online verfügbar sind. Auch die Kirchenbücher von Güntersberge, Siptenfelde und Harzgerode sind seit Kurzem auf www.archion.de einsehbar. Sehr zur Freude von Pfarrer Cord Exner. „Gerade Leute, die nicht nur ein Datum suchen, viele Wünsche haben und die tief graben wollen, können das jetzt in eigener Regie und im eigenen Tempo“, sagt er. Zum Teil bis ins 17. Jahrhundert zurück. Taufen, Trauungen und Begräbnisse, aber auch Kommunikanten und Konfirmanden sind in den Büchern verzeichnet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.