Keine Ortsumfahrung für Ballenstedt - was die Stadt den Anwohnern jetzt anbietet

Die Ortsdurchfahrt in Ballenstedt bekommt keine Entlastung. Nicht zuletzt wegen der direkt an der Straße stehenden Grundschule (rechts im Bild) hatte sich eine Bürgerinitiative für eine Ortsumfahrung eingesetzt.

Ballenstedt/MZ. - „In dieser Woche ist es verhältnismäßig ruhig“, sagt Edith Gurke. „Man kommt noch rüber.“ Rüber über die vielbefahrene Bundesstraße 185 in Ballenstedt: Auf mehr als drei Kilometern führt sie als Ortsdurchfahrt durch die Stadt. Tausende Fahrzeuge rollen auf ihr täglich vorbei an Wohnhäusern, an einer Grundschule. Dort ist der Gehweg kaum einen Meter breit. Gerade deswegen hat Edith Gurke mit ihrer Bürgerinitiative jahrelang für eine Ortsumfahrung gekämpft.