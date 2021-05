Kein Advent in den Höfen: Wird wenigstens der Weihnachtsmarkt stattfinden?

Er ist ein Markenzeichen für Quedlinburg und ein Besuchermagnet in der Adventszeit: der Advent in den Höfen. Mehr als 20 Jahre gehörte er zur Adventsstadt, war fester Bestandteil. Nicht so in diesem Jahr: Die Arbeitsgemeinschaft „hat sich schweren Herzens dazu entschlossen, wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keinen Advent in den Höfen zu veranstalten“, erklärt Torsten Höher.



Er ist im vierköpfigen Leitungsteam der Arbeitsgemeinschaft „Advent in den Höfen“ für die Kommunikation zuständig. Der Quedlinburger Stadtrat hatte sich im Oktober per Beschluss zur Adventsstadt bekannt und den Oberbürgermeister beauftragt, diese durch die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH (QTM) als Veranstalter organisieren zu lassen.



Als Grundlage dafür wurde im Rat ein Konzept einschließlich Hygienekonzept vorgestellt. Dies sei auch den Hofbetreibern bei einer Zusammenkunft mit QTM und Stadtverwaltung vorgestellt worden, berichtet Torsten Höher. Die Hofbetreiber hätten dann Zeit gehabt zu entscheiden, ob sie sich beteiligen möchten.



Das hätten dann nur vier Hofbetreiber signalisiert. Mit „übergroßer Mehrheit“ habe sich die Arbeitsgemeinschaft daher entschieden, den Advent in den Höfen in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen. Zum einen aus Gesundheitsgründen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, zum anderen wegen des Konzepts der Veranstaltung.



„Die Besucher kommen mit einer Erwartungshaltung und wären enttäuscht, wenn lediglich vier Höfe offen sind. Das ist kein Advent in den Höfen mehr“, sagt Torsten Höher. Höfe, die öffnen wollen, könnten das unter eigenem Namen tun.

Dass die Entscheidung, den Advent in den Höfen ausfallen zu lassen, „uns leid tut und mir persönlich auch leid tut, das ist keine Frage. Aber ich finde es vernünftig und völlig gerechtfertigt bei dieser Situation“, sagt Gabriele Vester, die Erfinderin des Advents in den Höfen und 20 Jahre lang Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft.



Wenn Abstandsregeln in Höfen durch die Hofbetreiber nicht durchgesetzt werden könnten, ausgeschenkter Glühwein die Stimmung lockere, Quedlinburg womöglich zu einem Corona-Hotspot würde - „das bringt uns doch gar nichts. Da waren wir uns auch ziemlich einig“, sagt Gabriele Vester. „Wir haben gesagt: Tief durchatmen, nächstes Jahr wird es besser - darauf freuen wir uns.“

Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) zeigt Verständnis für die Arbeitsgemeinschaft - auch wenn es ein „paar Unstimmigkeiten“ gebe. Ihm scheinen „Verantwortlichkeiten nicht klar definiert“ zu sein, und zu klären sei, wie es sich mit der Vereinbarung verhalte, nach der sich die Arbeitsgemeinschaft mit einem festen Betrag an dem Thema Sicherheitskonzept beteiligt; „wir hatten auch im Jahr 2020 Ausgaben“, so der Oberbürgermeister.



Vier Höfe in Quedlinburg wollen an drei Adventswochenenden öffnen

Wie er hinzufügt, sei die Argumentation der Arbeitsgemeinschaft „doch sehr sprunghaft“: So wolle man nicht für die Ausbildung eines Hotspots verantwortlich sein, stelle aber den Höfen die Teilnahme an der Adventsstadt frei. So, sagt Frank Ruch, „habe ich unser bisheriges gemeinsames Verantwortungsgefühl nicht gesehen“. Nach bisherigem Stand wollen vier Höfe an den ersten drei Adventswochenenden öffnen.

Der Quedlinburger Weihnachtsmarkt soll - dem Stadtratsbeschluss folgend - nach derzeitigem Stand vom 25. November bis 22. Dezember trotzdem stattfinden. „Wobei die Zuversicht aufgrund der aktuellen Situation doch etwas an Kraft verliert“, so Ruch.



Er habe die Fraktionsvorsitzenden am 4. November eingeladen, um die Ratsentscheidung zu bestätigen oder gegebenenfalls zu modifizieren. Händler und Weihnachtsmarktbeschicker hätten ein Recht darauf, so früh wie möglich Bescheid zu bekommen.



Händlern, die nachgefragt hätten wegen der jetzt fälligen zweiten Rate für die Standgebühren, sei angeboten worden, die Zahlung bis zu einem Start des Weihnachtsmarktes auszusetzen. „Ich bin dem Team der QTM sehr dankbar, dass es so flexibel, engagiert und mit viel Herzblut arbeitet“, sagt Frank Ruch.

Bis zum nächsten Mittwoch solle nun beobachtet werden, wie sich die Situation entwickelt. Und verfolgt werde auch, was die Bund-Länder-Runde berate. Sollte es auf Landesebene die dringende Empfehlung geben, keine Weihnachtsmärkte zu veranstalten, „werden wir dieser folgen“, unterstreicht der Bürgermeister. „Wir haben immer gesagt: Wir sind bereit, in ein Risiko zu gehen, aber wir sind nicht verantwortungslos.“ (mz)