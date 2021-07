Karin Böhmer bezieht Laden in der Bockstraße in Quedlinburg

Karin Böhmer hat Werkstatt und Laden in der Bockstraße 1 in Quedlinburg eingerichtet.

Quedlinburg/MZ - „Man entwickelt sich weiter“, sagt Karin Böhmer, während sie ihre neue Werkstatt in der Quedlinburger Bockstraße 1 einrichtet, Kisten ausräumt, alles an seinen neuen Platz stellt. Am 1. Juli eröffnet sie das Geschäft, zwei Tage später will sie eine kleine Eröffnungsfeier veranstalten.

„Ich habe meine Liebe zum Linoldruck gefunden“, sagt sie angesichts der vielen grafischen Arbeiten, die mittlerweile ihr Schaffen dominieren. Linoldruck - wer dabei an den Kunstunterricht seiner Schulzeit denkt, den belehrt Karin Böhmer eines Besseren: Linoldruck geht auch anders. Man muss sich nur in Böhmers Werkstatt umsehen.

Ideenreich gestaltet die gebürtige Thalenserin Karten und Kalender, die mehr sind als das, was sie auf den ersten Blick zu sein scheinen. Denn aus einer Grußkarte kann durchaus ein nachhaltiges Geschenk werden, das nicht irgendwann in einer Schublade landet.

Karin Böhmer erzählt von dem gemeinsamen Projekt mit ihrer Freundin Ina Kaden, bei dem die „GemeinSamen Grußkarten“ entstehen: Jeder Karte liegt ein Tütchen mit Blumensamen bei, die aus dem Betrieb der Saatzüchterin Ina Kaden stammen und die Karin Böhmer als Linoldruck künstlerisch in Szene gesetzt hat - Astern, Löwenzahn und Klatschmohn, Wildkräuter oder einfache Gartenblumen.

Aus Karten können auch „Grußlaternen“ werden, und die Blätter ihres handgedruckten Kalenders dienen auch über das Jahr hinaus als Wandschmuck: „Wenn sie gerahmt sind, sieht das doch gleich ganz anders aus.“

„Ich bin Designerin - das kann man in jede Richtung schieben“, erklärt sie ihre Neuausrichtung. Viele Jahre lang hat sie Schmuck kreiert, nun schenkt Dingen gern ein zweites Leben. In alten Zigarilloschachteln beispielsweise lassen sich auch Gedanken aufbewahren - aufgeschrieben auf kleinen Leporellos, die in den bedruckten Schachteln versteckt sind. Und übrig gebliebene Farbe entsorgen? Damit lässt sich doch noch etwas anfangen, sagt Karin Böhmer - und nutzt die Reste zum Drucken von Lesezeichen.