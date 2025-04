Der Verein Heimatbewegen in Ballenstedt stellt 9.000 Euro für ein Jugendbudget bereit. Wofür das Geld ausgegeben wird, liegt an den Jugendlichen selbst.

Jugendliche in Ballenstedt bekommen Geld für gute Ideen

Für sein Jugendprojekt wirbt der Verein Heimatbewegen unter anderem auch am Wolterstorff-Gymnasium Ballenstedt.

Ballenstedt/MZ. - „Hey Du - eine Idee für diese Stadt?“ - Plakate mit diesem Aufdruck hängen an Zäunen, Toren und Laternenmasten in Ballenstedt. Verteilt hat sie der Verein Heimatbewegen, der damit ein neues Projekt bewirbt. Denn: Was macht man mit 9.000 Euro?