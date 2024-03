Kinderbetreuung im Harz Jeden Tag 4,50 Euro für das Ferienprogramm - ist das sozial ungerecht?

Die Stadt Falkenstein/Harz will für das Ferienprogramm in ihren Horten eine Pauschale von 4,50 Euro am Tag erheben, egal, ob gebastelt wird oder ein Ausflug auf dem Programm steht. Warum der Sozialausschuss den Eltern die Kosten nicht zumuten will.