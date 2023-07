Ja-Wort auf dem Rockharz-Festival: So feiern Metal-Fans Hochzeit

Ballenstedt/MZ - Götz sieht Marius am Freitag zum ersten Mal, als er ihm auf dem Areal von Rockharz 2023 alles Gute für das Zusammenleben mit Jenny wünscht. Doch er hat einen besonderen Anteil daran, dass sich beide gefunden und am Montag (3. Juli) in Hasbergen bei Osnabrück standesamtlich geheiratet haben. Nun stehen sie unter Zigtausenden Festivalgästen und feiern ihre freie Trauung.