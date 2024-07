Landwirt Friedjof Konietzke hat zum zweiten Mal ein Labyrinth aus Sonnenblumen in Westerhausen erschaffen. Was dieses Mal anders ist und wie lange es noch existiert.

Irrgarten aus Sonnenblumen in Westerhausen – was Besucher wissen müssen

Westerhausen/MZ. - „Ohne Karte hat man null Chance“: Zwei gut gelaunte Frauen irren am Mittwochvormittag durch das diesjährige Sonnenblumen-Labyrinth in Westerhausen. Das Highlight im Mittelpunkt, ein Aussichtspodest, haben sie dann aber doch recht schnell, in geschätzt etwa einer Viertelstunde gefunden. Im zweiten Anlauf. Zunächst ging das Duo, das extra wegen des gelb-grünen Irrgartens in den Harz gekommen und dafür zwei Stunden angereist war, auf gut Glück los. Entschied sich dann aber, die Übersichtskarte am Eingang des Labyrinths mit dem Mobiltelefon abzufotografieren und das Abenteuer neu zu starten.