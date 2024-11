Mitarbeiter des Industrieunternehmens Thaletec in Thale (Harz) haben am Dienstag die Arbeit niedergelegt. Die IG Metall hatte zum Warnstreik aufgerufen. Was die Gewerkschaft zum Angebot der Geschäftsleitung sagt.

Symbolisch: Eine IG-Metall-Fahne hängt an dem großen Getriebe, das am Eingang zur Karl-Marx-Straße aufgestellt ist.

Thale/MZ. - Rund 75 Menschen blasen in Trillerpfeifen und klatschen in die Hände, Autofahrer winken ihnen unterstützend zu: Mitarbeiter der Thaletec GmbH haben am frühen Dienstagvormittag, 5. November, ihre Arbeit niedergelegt und sich an einem Warnstreik zwischen Werktor und der Thalenser Einkaufsstraße, der Karl-Marx-Straße in Richtung Rathaus, beteiligt – in Sichtweite zu Fenstern der Geschäftsführungsbüros des Emaillier-Spezialisten.