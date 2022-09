Im „Le Mariage“ in Quedlinburg gibt es eine Neueröffnung

Für Hochzeiten und andere Feiern ist die Villa schon länger geöffnet: Jetzt bekommt das zum Romantikhotel am Brühl gehörende Haus ein Restaurant.

Im „Le Mariage" wird jetzt auch ein Restaurant eröffnet, in dem das Team unter Leitung von Chefkoch Sebastian Lorenz die Gäste mit einem selbst komponierten Sieben-Gänge-Menü verwöhnen möchte.

Quedlinburg/MZ - „Geplant“, sagt Inhaberin Claudia Wiese, „war es von Anfang an“: Im „Le Mariage“, der zum Romantik-Hotel am Brühl in Quedlinburg gehörenden, speziell für Hochzeiten, aber auch andere Feiern sowie Tagungen zur Verfügung stehenden Event-Villa, soll es auch ein Restaurant geben. Am 1. Oktober ist es soweit: Dann wird hier das „Fine Dining Restaurant Le Mariage“ seine Türen öffnen.