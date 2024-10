HVB-Geschäftsführer Christian Fischer (3.v.l.) bei der Übergabe der fünf neuen Busse am Montag im Mercedes-Benz-Werk in Mannheim.

Wernigerode/MZ. - Die Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) erneuern ihre Flotte: Fünf neue Busse aus dem Mercedes-Benz-Werk in Mannheim kommen am 29. Oktober nach Wernigerode. Eines der neuen Fahrzeuge werde definitiv in Harzgerode eingesetzt, sagt HVB-Geschäftsführer Christian Fischer. Zwei würden wahrscheinlich in Benneckenstein, die anderen beiden wahrscheinlich in Wernigerode unterwegs sein. Zugleich gehen drei fast 20 Jahre alte Busse mit mehr als einer Million Kilometer auf dem Tacho vom Betriebshof Quedlinburg.